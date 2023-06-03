4.26 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık T3684 Beyaz Altın, 14 Ayar, 12.44 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.24 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 3..02 Karat

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Minimalist şıklığın en güzel örneği olan pırlanta safir kolye, zarif ve etkileyici bir görünüm sunuyor. Bu özel tasarım, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katarken, pırlanta ve safirin muhteşem uyumuyla göz kamaştırıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu benzersiz kolyeyi tercih edebilirsiniz.