4.26 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
Ürün Kodu : DN50141
%0
209.208 TL
209.208 TL
PEŞİN FİYATINA 69.736 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
4.26 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık T3684
Beyaz Altın, 14 Ayar, 12.44 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 1.24 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 3..02 Karat
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Minimalist şıklığın en güzel örneği olan pırlanta safir kolye, zarif ve etkileyici bir görünüm sunuyor. Bu özel tasarım, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katarken, pırlanta ve safirin muhteşem uyumuyla göz kamaştırıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu benzersiz kolyeyi tercih edebilirsiniz.
4.26 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 12.44 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Gerdanlıktaki pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Gerdanlıkta toplam 1.24 karat ağırlığında, F-G renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta taşlar kullanılmaktadır.
4- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
4- 4.26 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
5- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
4.26 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 69.736 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
209.208 TL
209.208 TL
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