0.41 Karat Elmas Kolye T1592 Rose Altın, 8 Ayar, 6.25 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.41 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Bu zarif ve şık tasarıma sahip olan Elmas Kolye, Elegans İfadenin İncelikleri koleksiyonunun bir parçasıdır. Bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her anınıza zarafet katacak bir aksesuardır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ön plana çıkarmak için bu benzersiz tasarımı tercih edebilirsiniz.