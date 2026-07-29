Altın Hasır Çocuk Bileklik
Ürün Kodu : B365041
%0
20.672 TL
20.672 TL
PEŞİN FİYATINA 6.891 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Hasır Çocuk Bileklik T10592
14 Ayar, Altın, 1.89 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Geleneksel hasır dokusunun büyüleyici ışıltısıyla tasarlanan bu altın çocuk bilekliği, miniklerin ilk takı koleksiyonuna zengin ve zamansız bir değer katıyor.
Altın Hasır Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 6.891 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
20.672 TL
20.672 TL
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