0.28 Karat Pırlanta Damla Trend Küpe T5860 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.28 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak





Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Romantik damla formu ile tasarlanan bu trend küpe, zarif çizgileri ve göz alıcı ışıltısıyla dikkat çeker. Hem gündelik kullanımda şık bir detay sunar hem de özel günlerde sofistike bir tamamlayıcı olur.