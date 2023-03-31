1.14 Karat Pırlanta Baget Kolye T225 Beyaz Altın, 8 Ayar, 4.01 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.98 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın sade ve zarif çizgilere sahip olan pırlanta baget kolyesi ile şıklığınızı tamamlayın. Bu özel tasarım, her anınıza değer katarken, Lizay Pırlanta kalitesiyle de öne çıkıyor. Siz de bu eşsiz kolye ile tarzınızı ifade edin.