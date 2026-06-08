0.55 Karat Pırlanta Yılan Küpe T10273 Rose Altın, 14 Ayar, 8.74 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.55 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gizemli ve etkileyici duruşuyla öne çıkan bu küpe, yılan figürünün güçlü sembolizmini modern bir tasarım diliyle yorumluyor. Güçlü formu boyunca uzanan pırlanta ışıltıları, tasarıma büyüleyici bir karakter kazandırıyor. Cesur ve unutulmaz bir stil yaratmak isteyenler için tasarlandı.