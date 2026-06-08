0.55 Karat Pırlanta Yılan Küpe
Ürün Kodu : DE39559
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%0
141.696 TL
141.696 TL
PEŞİN FİYATINA 47.232 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.55 Karat Pırlanta Yılan Küpe T10273
Rose Altın, 14 Ayar, 8.74 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.55 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gizemli ve etkileyici duruşuyla öne çıkan bu küpe, yılan figürünün güçlü sembolizmini modern bir tasarım diliyle yorumluyor. Güçlü formu boyunca uzanan pırlanta ışıltıları, tasarıma büyüleyici bir karakter kazandırıyor. Cesur ve unutulmaz bir stil yaratmak isteyenler için tasarlandı.
0.55 Karat Pırlanta Yılan Küpe
PEŞİN FİYATINA 47.232 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
141.696 TL
141.696 TL
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