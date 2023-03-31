Altın Kalın Desenli Zincir T1530 Altın, 8 Ayar, 13.28 gr

Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın hasır zincir, sade ve göz alıcı bir aksesuardır. Şıklığı ve zarifliği ile her tarza uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz anlarda altın hasır zincir tam size göre bir seçenek olabilir. Hem günlük hayatta hem de özel günlerde kullanabileceğiniz bu zincir, herkesin dikkatini çekecek ve sizi farklı kılacaktır. Altın hasır zincir ile tarzınızı tamamlayın ve göz kamaştırıcı bir görünüm elde edin.