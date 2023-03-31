Altın Kalın Desenli Zincir
Ürün Kodu : N086740
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86.020 TL
86.020 TL
PEŞİN FİYATINA 28.673 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kalın Desenli Zincir T1530
Altın, 8 Ayar, 13.28 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın hasır zincir, sade ve göz alıcı bir aksesuardır. Şıklığı ve zarifliği ile her tarza uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz anlarda altın hasır zincir tam size göre bir seçenek olabilir. Hem günlük hayatta hem de özel günlerde kullanabileceğiniz bu zincir, herkesin dikkatini çekecek ve sizi farklı kılacaktır. Altın hasır zincir ile tarzınızı tamamlayın ve göz kamaştırıcı bir görünüm elde edin.
Altın Kalın Desenli Zincir Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 13.28 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 8 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Kimyasal maddelerden ve parfümden uzak tutulması önerilir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 8 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartları normlarına uygun üretilmekte olup işçilik garantisi ve kalite belgesiyle sunulmaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Kalın Desenli Zincir
PEŞİN FİYATINA 28.673 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
86.020 TL
86.020 TL
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