0.38 Karat Pırlanta Baget Yüzük T3420 Rose Altın, 14 Ayar, 2.46 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Stilinizi yansıtan şık ve zarif bir parça olan ile Pırlanta Baget Yüzük, her anınıza değer katmaya hazır. Bu özel tasarım yüzük, pırlantanın eşsiz parlaklığıyla dikkat çekiyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ön plana çıkarmak için bu benzersiz yüzüğü tercih edebilirsiniz.