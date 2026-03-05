0.21 Karat Pırlanta Baget Kolye T9577 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.30 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,07 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,14 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Klasik bir rüyanın modern uyanışı; oval formun yumuşaklığı ve pırlantanın net ışıltısı bu özel kolyede birleşiyor. Her detayıyla ustalığı fısıldayan kolye, beyaz altın zinciriyle bütünleşerek zamansız bir parıltı sunuyor. Hem sade hem de iddialı olmayı başaran, boynunuzda asaletle ışıldayacak bir parça.