1.09 Karat Pırlanta İki Renkli Küpe T10275 Beyaz Altın, Altın, 14 Ayar, 4.53 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1.09 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İki farklı altın tonunun kusursuz uyumunu yansıtan bu küpe, klasik ve modern çizgileri aynı tasarımda buluşturuyor. Işıltılı pırlanta detayları, renk geçişlerini daha da vurgulayarak göz alıcı bir görünüm oluşturuyor. Farklılığı zarafetle taşımak isteyenler için özel olarak tasarlandı.