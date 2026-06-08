1.09 Karat Pırlanta İki Renkli Küpe
Ürün Kodu : DE39585
Seçiniz
%0
111.768 TL
111.768 TL
PEŞİN FİYATINA 37.256 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.09 Karat Pırlanta İki Renkli Küpe T10275
Beyaz Altın, Altın, 14 Ayar, 4.53 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1.09 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İki farklı altın tonunun kusursuz uyumunu yansıtan bu küpe, klasik ve modern çizgileri aynı tasarımda buluşturuyor. Işıltılı pırlanta detayları, renk geçişlerini daha da vurgulayarak göz alıcı bir görünüm oluşturuyor. Farklılığı zarafetle taşımak isteyenler için özel olarak tasarlandı.
1.09 Karat Pırlanta İki Renkli Küpe
PEŞİN FİYATINA 37.256 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
111.768 TL
111.768 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DB10798
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik
%0
55.416 TL
55.416 TL
Ürün Kodu : DR186974
0.60 Karat Pırlanta İki Renkli Yüzük
%0
83.784 TL
83.784 TL
Ürün Kodu : DN65808
0.52 Karat Pırlanta İki Renkli Kolye
%0
65.520 TL
65.520 TL