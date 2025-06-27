0.47 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe T5721 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.32 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.34 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal çizgilerle harmanlanan taş detayları, bu tasarımı sade ama etkili bir aksesuara dönüştürüyor. Günlük stilinize uyum sağlayan zarif yapısıyla hem şık hem de kullanışlı bir alternatif sunar. Küçük bir dokunuşla büyük bir etki yaratmak isteyenler için birebir.