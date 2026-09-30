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PIRLANTA TEKTAŞ KÜPE

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Ürün Kodu :  DE33861
0.64 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
0.64 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
78.701 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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26.234 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27713
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
49.190 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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16.397 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39903
1.00 Karat Pırlanta Oval Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
1.00 Karat Pırlanta Oval Tektaş Küpe
%0
84.000 TL
84.000 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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28.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET12451
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
12.648 TL
12.648 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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4.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1244
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
18.312 TL
18.312 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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6.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1246
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
18.312 TL
18.312 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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6.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1245
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
18.312 TL
18.312 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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6.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1249
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
19.800 TL
19.800 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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6.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1247
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
26.352 TL
26.352 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1250
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
19.800 TL
19.800 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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6.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1251
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
31.992 TL
31.992 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1252
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
31.992 TL
31.992 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1253
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
31.992 TL
31.992 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1257
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
38.400 TL
38.400 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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12.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1254
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
31.200 TL
31.200 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1241
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
38.400 TL
38.400 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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12.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1255
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
31.200 TL
31.200 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1256
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
38.400 TL
38.400 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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12.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1260
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
45.360 TL
45.360 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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15.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1258
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
45.360 TL
45.360 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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15.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1259
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
45.360 TL
45.360 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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15.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1238
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
48.240 TL
48.240 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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16.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1235
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
48.240 TL
48.240 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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16.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1262
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
70.080 TL
70.080 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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23.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1261
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
70.080 TL
70.080 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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23.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1264
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
68.496 TL
68.496 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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22.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1263
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
68.496 TL
68.496 TL
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22.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1265
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
68.496 TL
68.496 TL
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22.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1237
0.90 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.90 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
99.336 TL
99.336 TL
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33.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04054
0.08 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.08 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
22.224 TL
22.224 TL
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7.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34425
0.08 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.08 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
15.048 TL
15.048 TL
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5.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33199
0.16 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
25.656 TL
25.656 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1234
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
26.352 TL
26.352 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04058
0.37 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.37 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
38.280 TL
38.280 TL
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12.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23685
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
37.800 TL
37.800 TL
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12.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19419
0.40 Karat Pırlanta Damla Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Damla Tektaş Küpe
%0
45.792 TL
45.792 TL
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15.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1242
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
48.240 TL
48.240 TL
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16.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1239
1.00 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
1.00 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
95.280 TL
95.280 TL
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31.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33105
0.57 Karat Pırlanta Lotus Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.57 Karat Pırlanta Lotus Küpe
%0
51.912 TL
51.912 TL
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17.304 TL x 3 Taksit

Pırlanta tektaş küpeler, asaletin ve zarafetin adeta vücut bulmuş hali olarak mücevher dünyasında eşsiz bir konuma sahiptir. Sadelikle etkileyiciliği birleştiren bu küpeler, her kadının mücevher koleksiyonunda mutlaka yer alması gereken nadide parçalardan biridir. Günlük yaşantınıza zarif bir dokunuş katmak ya da özel anlarınızı unutulmaz hatıralara çevirmek istiyorsanız pırlanta tektaş küpe tam da aradığınız aksesuar olabilir.

Pırlanta Tektaş Küpe Neden Bu Kadar Özel?

Pırlanta tektaş küpe yalnızca şık bir aksesuar olmanın ötesinde anlam yüklü birer semboldür. Tek bir pırlantanın saf ve berrak güzelliği, tek taş küpe modellerine zarif bir duruş kazandırır. Bu tarz küpeler aşkı, sadakati ve sonsuz bağlılığı temsil eder. Haliyle pırlanta küpeler, sadece kendiniz için değil sevdiklerinize de hediye edebileceğiniz anlamlı mücevherler arasında yer alır. Birbirinden farklı tasarımlarıyla her kadının stiline hitap eden pırlanta küpeler, en özel anların simgesi olarak tercih edilir. Nişan, düğün ya da yıldönümü gibi anlamlı günlerde sıklıkla hediye edilen pırlanta tek taş küpe, kalıcı bir hatıra olmanın yanı sıra şıklığıyla da göz kamaştırır.

Lizay Pırlanta’nın pırlanta tektaş küpe koleksiyonu, modern ve klasik tarzların mükemmel bir harmanını sunar. Zarif hatları, kaliteli işçiliği ve özenle seçilmiş pırlantaları ile dikkat çeken küpeler, her yaştan kadının beğenisine hitap eder. İster günlük kullanım için daha sade modelleri tercih edin ister özel günlerde şıklığınızı tamamlamak için gösterişli bir model seçin bu küpeler her zaman stilinizi en iyi şekilde yansıtır.

Pırlanta Tektaş Küpe Modelleri

Lizay Pırlanta kalitesiyle beğeninize sunulan pırlanta tektaş küpe koleksiyonunda, farklı zevklere hitap eden pek çok model yer alır. Bu modellerin her biri detaylara gösterilen özen ve işçilikle ön plana çıkar. Klasik pırlanta tektaş küpe modelleri, zamansız tasarımlarıyla modası geçmeyen parçalardır. Genel olarak yuvarlak kesim pırlantalarla süslenmiş pırlanta küpeler, minimalist ve sade bir görünüm arayanlar için ideal bir seçimdir. Günlük kullanım için 0.16 Karat Pırlanta Tektaş Küpe gibi klasik seçenekleri tercih edebilirsiniz.

Modern tasarımlara sahip pırlanta tektaş küpe modelleri ise klasik çizgilerin ötesine geçerek yenilikçi detaylarla zenginleştirilmiş tasarımları içerir. Farklı kesimlerdeki pırlantalar sıra dışı montürler ve yaratıcı detaylar söz konusu modellerde ön plana çıkar. Eğer tarzınızda yeniliklere açıksanız ve modern bir şıklık arıyorsanız Pırlanta Damla Tektaş Küpe gibi tasarımlar ilginizi çekebilir.

Pırlanta Tektaş Küpe Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Pırlanta tektaş küpe seçerken dikkat edilmesi gereken birkaç mühim nokta vardır. Öncelikle küpenin estetik duruşu ve değeri büyük bir önem taşır. Pırlantanın karatı, rengi, berraklığı ve kesimi bu kalitenin belirleyici unsurlarıdır.

  • Kullanılan pırlantanın karatı onun büyüklüğünü ifade eder. Daha büyük karatlı pırlantalar daha gösterişli ve dikkat çekicidir ama günlük kullanım için daha küçük karatlı pırlantalar da oldukça idealdir.

  • Pırlantaların rengi D’den Z’ye kadar olan bir skalada değerlendirilir. D rengi pırlantalar en yüksek kaliteye sahip ve tamamen renksiz olanlardır. Renk skalasında ilerledikçe pırlantaların rengi hafif sarımsı tonlara kayar. Renk seçimi tamamen kişisel tercihinize bağlıdır.

  • Berraklık ise pırlantanın içinde bulunan doğal izlerin miktarını ifade eder. Berraklığı yüksek pırlantalar daha değerli gibi algılansa da doğal izler, çıplak gözle görülmeyecek kadar küçük olabilir ve bu durum pırlantanın güzelliğini etkilemez.

  • Taşın kesimi, ürünün ışıltısını belirleyen başlıca faktördür. İyi ve özenli kesilmiş bir pırlanta, gelen ışığı mükemmel biçimde yansıtarak yoğun bir parlaklık verir.

Tektaş Küpe Bakımı

Pırlanta tektaş küpelerinizi uzun yıllar boyunca ilk günkü parlaklığıyla kullanmak istiyorsanız özenle muhafaza etmeniz ve düzenli aralıklarla bakım yapmanız önerilir. Aksesuarlarınızı kullanırken yüzeyinde zamanla biriken toz ve kir pırlantanızın ışıltısını azaltabilir. Haliyle pırlantalarınızı belirli aralıklarla yumuşak bir bezle temizlemeniz veya gerekirse profesyonel bir temizleme işlemi yaptırmanız elzemdir. Küpelerinizi kullanmadığınız zamanlarda da onları ayrı bir mücevher kutusunda saklayabilirsiniz. Pırlantalar, diğer takılarla bir arada saklandığında çizilme riski artacağından bu adıma dikkat etmelisiniz. Son olarak da kimyasal temizleyicilerden uzak durmanız ve pırlantalarınızı sert darbelere karşı korumanız tavsiye edilir.

Pırlanta Tek Taş Küpe

Pırlanta tektaş küpeler, moda dünyasında zarafeti ve şıklığı simgeleyen en önemli parçalardan biridir. Minimalist tasarımlarıyla dikkat çeken bu küpeler, pırlantanın ışıltısıyla her ortamda fark yaratmayı başarır. Lizay Pırlanta’nın özgün koleksiyonları, hem günlük kombinlerinizi hem de özel davetlerdeki şıklığınızı mükemmel şekilde tamamlar. Kesimleri ve kaliteleriyle öne çıkan tektaşlar sadece bir aksesuar değil kişisel stilinizi yansıtan özel bir ifadedir. Yüksek kaliteli pırlantalarla tasarlanmış tektaş küpeler, zamansız bir elegans sunarak her anınıza sofistike bir dokunuş katar. Lizay Pırlanta'nın pırlanta tektaş küpeleri, modern tasarımlarıyla her zevke hitap eder ve kalıcılığıyla uzun yıllar kullanabileceğiniz bir yatırım niteliğindedir. Eğer siz de tarzınızı şık ve etkileyici bir şekilde yansıtmak istiyorsanız koleksiyonumuzda yer alan bu zarif parçalardan birini seçerek stilinize özel bir dokunuş katabilirsiniz.

Pırlanta Tektaş Küpelerin Bakımı Nasıl Yapılır?
Pırlanta tektaş küpelerin bakımında, taşın parlaklığını korumak için düzenli olarak yumuşak bir bezle silinmeli ve kimyasal maddelerden, parfüm ve losyonlardan uzak tutulmalıdır. Küpeler, çizilmemesi için ayrı bir kutuda saklanmalıdır. Yılda bir kez profesyonel bakım yapılması tavsiye edilir.
Pırlanta Tektaş Küpeler Neden Zarif Bir Tercih Olarak Görülür?
Pırlanta tektaş küpeler, sade ve minimal tasarımıyla zarif bir şıklık sunar. Pırlantanın kesimi, ışığı mükemmel şekilde yansıtarak sofistike bir etki yaratır. Hem gündüz hem de gece kullanımına uygun, her ortamda dikkat çekici bir zarafet sunar.
Pırlanta Tektaş Küpe Yüz Tipine Göre Nasıl Seçilir?
Yüz tipine göre Pırlanta Tektaş Küpe seçerken, yuvarlak yüz tipine sahip olanlar uzun ve ince küpeler tercih edebilirken, kare yüzler için yuvarlak hatlar daha uygun olabilir. Kalp şekilli yüz tipine sahip kişiler ise daha dengeli bir görünüm için daha geniş ve yuvarlak halka küpeleri tercih edebilir. Yüz hatlarınızı dengelemek için doğru şekil ve boyutta küpeler seçmek önemlidir.
Pırlanta Tektaş Küpeler Hangi Stil İçin Uygun?
Pırlanta tektaş küpeler, zarif, minimalist ve sofistike tarzları benimseyenler için uygundur. Hem günlük kullanımda hem de özel davetlerde rahatça tercih edilebilir. Klasik tarzı sevenler için de mükemmel bir seçenektir.
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