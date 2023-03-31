Altın Üç Renkli Top Zincir Kolye T1431

1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir? 1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.24 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.

2- Hangi kombinlerle kullanılabilir? 2- Altın Üç Renkli Top Zincir Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Rose altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.

3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır? 3- 14 ayar rose altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.

4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir? 4- Altın Üç Renkli Top Zincir Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.