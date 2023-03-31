0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye T305 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.52 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta baget kolye, estetik uyumuyla göz kamaştıran bir takıdır. Zarif tasarımı ve yüksek kaliteli pırlanta taşlarıyla dikkat çeken bu kolye, her stil ve her durum için mükemmel bir seçimdir. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu kolye, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için bu benzersiz kolyeyi tercih edebilirsiniz.