0.23 Karat Elmas Tektaş Küpe
Ürün Kodu : DE05277
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45.288 TL
45.288 TL
PEŞİN FİYATINA 15.096 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.23 Karat Elmas Tektaş Küpe T2137
Rose Altın, 8 Ayar, 3.00 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.21 Karat
Renk : W
Kesim : Yuvarlak
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.02 Karat
Renk : W
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zarafet ve şıklığın harika bir yansıması olan Elmas Tektaş Küpe, her kadının hayallerini süsleyen bir parçadır. Bu eşsiz tasarım, zarifliği ve şıklığıyla her anınıza değer katarken, elmasın ışıltısıyla da göz kamaştırır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarafet katmak için bu muhteşem küpeyi tercih edebilirsiniz.
0.23 Karat Elmas Tektaş Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 3.00 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki elmas taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.23 karat elmas taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, W renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 8 ayar rose altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar rose altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.23 Karat Elmas Tektaş Küpe
PEŞİN FİYATINA 15.096 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.288 TL
45.288 TL
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