0.23 Karat Elmas Tektaş Küpe T2137 Rose Altın, 8 Ayar, 3.00 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Zarafet ve şıklığın harika bir yansıması olan Elmas Tektaş Küpe, her kadının hayallerini süsleyen bir parçadır. Bu eşsiz tasarım, zarifliği ve şıklığıyla her anınıza değer katarken, elmasın ışıltısıyla da göz kamaştırır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarafet katmak için bu muhteşem küpeyi tercih edebilirsiniz.