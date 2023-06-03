0.69 Karat Pırlanta Baget Kolye T3664 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.46 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm Şöleni ile zarif ve şık bir görünüm elde edin! Bu pırlanta baget kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve sizi her ortamda farklı kılacak. Şimdi stilinizi yükseltmek için bu benzersiz kolyeyi keşfedin!