0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye T232 Rose Altın, 14 Ayar, 2.38 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markasının zarif tasarımıyla öne çıkan, pırlanta baget kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Bu özel parça, ince ve zarif ifadesiyle her türlü kıyafetinize mükemmel bir tamamlayıcı olacak. Şimdi Lizay'ın eşsiz koleksiyonunda yer alan bu kolyeyi keşfedin ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katın.