0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye
Ürün Kodu : DN29034
%0
48.552 TL
48.552 TL
PEŞİN FİYATINA 16.184 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye T232
Rose Altın, 14 Ayar, 2.38 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.07 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.24 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay markasının zarif tasarımıyla öne çıkan, pırlanta baget kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Bu özel parça, ince ve zarif ifadesiyle her türlü kıyafetinize mükemmel bir tamamlayıcı olacak. Şimdi Lizay'ın eşsiz koleksiyonunda yer alan bu kolyeyi keşfedin ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katın.
0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.38 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.31 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal olan taş, F renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Rose altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye
PEŞİN FİYATINA 16.184 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
48.552 TL
48.552 TL
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