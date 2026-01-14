Altın Kızıl Kahve Mineli Taşlı Bileklik T9451 Altın, 14 Ayar, 8,46 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kırmızının tutkusu ve taşların büyüleyici ışıltısı, altının sıcaklığıyla bu benzersiz tasarımda birleşiyor. Minenin canlı rengi, etrafındaki parıltıyı daha da belirginleştirerek bileğinizde iddialı ve romantik bir hikaye anlatıyor. Özel bir anı ölümsüzleştirmek veya unutulmaz bir hediye sunmak için bu bileklikten daha iyisi düşünülemez.