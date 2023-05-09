0.66 Karat Pırlanta Baget Bileklik T3618 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.70 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.36 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve incelikli pırlanta baget bileklik, her kadının tarzını tamamlayacak bir aksesuardır. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu bileklik, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Kaliteli işçilik ve dikkatle seçilmiş pırlanta taşlarıyla tasarlanmış olan bu bileklik, her anı özel kılmak için ideal bir seçimdir.