0.66 Karat Pırlanta Baget Bileklik T3618

0.66 Karat Pırlanta Baget Bileklik
Ürün Kodu : DB08007
%0
116.808 TL
116.808 TL
PEŞİN FİYATINA 38.936 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.66 Karat Pırlanta Baget Bileklik T3618Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.70 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.17 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.13 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.36 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bu zarif ve incelikli pırlanta baget bileklik, her kadının tarzını tamamlayacak bir aksesuardır. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu bileklik, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Kaliteli işçilik ve dikkatle seçilmiş pırlanta taşlarıyla tasarlanmış olan bu bileklik, her anı özel kılmak için ideal bir seçimdir.
0.66 Karat Pırlanta Baget Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 6.70 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Bileklikte toplam 0.66 karat ağırlığında, F renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta taşlar kullanılmaktadır.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 0.66 Karat Pırlanta Baget Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır.
5- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın bilekliklerde yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.66 Karat Pırlanta Baget Bileklik
PEŞİN FİYATINA 38.936 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
116.808 TL
116.808 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR120134
0.71 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
117.360 TL
117.360 TL
Ürün Kodu : DN56666
0.48 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık
%0
84.768 TL
84.768 TL
Ürün Kodu : DE26575
0.29 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
45.120 TL
45.120 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL