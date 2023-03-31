0.50 Karat Pırlanta Baget Yüzük T454 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist Zariflik ile Pırlanta Baget Yüzük, şıklığı ve zarifliği bir araya getiren bir mücevherdir. Bu yüzük, pırlanta taşıyla dikkat çekerken, baget kesim tasarımıyla da fark yaratır. Minimalist tarzıyla her türlü kıyafetle uyum sağlayan bu yüzük, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir.