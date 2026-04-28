0.40 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T9912 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.17 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.40 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işıltısı daha belirgin bir etki yaratan bu tasarım, modern ve zarif bir görünüm sunuyor. Pırlantaların düzenli sıralanışı, yüzüğe ritmik bir parlaklık kazandırıyor. Günlük kullanımın yanı sıra özel anlarda da şık bir tamamlayıcıdır. Işık, doğru formda buluştuğunda anlam kazanır.