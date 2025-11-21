0.70 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DRM130
%0
112.512 TL
112.512 TL
PEŞİN FİYATINA 37.504 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.70 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T9332
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.50 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.70 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Görkemiyle büyüleyen damla kesim pırlanta, bu özel tasarım yüzükte en asil formuna kavuşuyor. Işıltısıyla çevresini aydınlayan bu parça, lüksün ve zarafetin parmağınızdaki somut bir kanıtı gibi. Her bakışta yeni bir parıltı keşfedeceğiniz, stilinize güç katan zamansız bir imza.
0.70 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.50 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- H renk ve SI berraklık değerleri ne anlama gelir?
3- Pırlanta renk skalası D (tamamen renksiz) ile Z (belirgin sarı) arasında uzanır; H renk neredeyse renksiz kategorisindedir ve günlük ışıkta sarılık gözle fark edilmez. SI berraklık 10x büyütme altında az sayıda mikroskobik inklüzyon bulunduğunu, çıplak gözle ise kusursuz göründüğünü ifade eder. İkisi bir arada orta-üst segment pırlantanın güvencesidir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.70 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.70 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 37.504 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
112.512 TL
112.512 TL
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