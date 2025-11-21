0.70 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T9332 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.70 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Görkemiyle büyüleyen damla kesim pırlanta, bu özel tasarım yüzükte en asil formuna kavuşuyor. Işıltısıyla çevresini aydınlayan bu parça, lüksün ve zarafetin parmağınızdaki somut bir kanıtı gibi. Her bakışta yeni bir parıltı keşfedeceğiniz, stilinize güç katan zamansız bir imza.