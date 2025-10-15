2.04 Karat Pırlanta Fancy Bileklik T7480 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.33 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.39 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Fancy

Ağırlık : 1.65 Karat

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern tasarımı ve göz alıcı ışıltısıyla dikkat çeken pırlanta fancy taşlı bileklik, şıklığı bileğinizde taşımanın en zarif yolunu sunar. Özenle yerleştirilen fancy renk pırlantalar, sofistike duruşuyla her anınıza ışıltı katarken, hem günlük hem de özel davetlerde stilinizi tamamlar. Zarafeti ve gösterişi bir arada sunan bu bileklik, fark yaratmak isteyenler için ideal bir seçim.