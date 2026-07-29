Altın Tektaş Küpe
Ürün Kodu : E1124565
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%0
16.456 TL
16.456 TL
PEŞİN FİYATINA 5.485 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tektaş Küpe T10613
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.65 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Tek bir taşın büyüleyici ve net ışıltısıyla tasarlanan bu zamansız parça, zarafetin en yalın halini sunuyor. Her tarza ve her ana kusursuzca uyum sağlayan vazgeçilmez bir klasik.
Altın Tektaş Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.485 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.456 TL
16.456 TL
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