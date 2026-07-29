Altın Tektaş Küpe T10613 14 Ayar, Beyaz Altın, 1.65 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Tek bir taşın büyüleyici ve net ışıltısıyla tasarlanan bu zamansız parça, zarafetin en yalın halini sunuyor. Her tarza ve her ana kusursuzca uyum sağlayan vazgeçilmez bir klasik.