0.25 Karat Pırlanta Trend Bileklik T3673 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.36 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Trend Bileklik, zarafet ve sadelik ifadesini yansıtan bir aksesuardır. Bu şık ve minimalist bileklik, herhangi bir kıyafete mükemmel bir uyum sağlar ve her anınıza zarif bir dokunuş katar. Pırlanta detayıyla dikkat çeken bu bileklik, şıklığınızı tamamlamak için ideal bir seçimdir.