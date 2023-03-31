Altın Baget Oval Yüzük T95 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.48 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Baget Yüzük, minimalist sanatsal bir ifadeyle tasarlanmıştır. Şıklığı ve zarifliği bir araya getiren bu yüzük, her tarza uyum sağlayarak özgün bir görünüm sunar. Altın baget şekliyle dikkat çeken bu yüzük, zarafetiyle herkesin ilgisini çeker. Minimalist sanatsalık anlayışını yansıtan bu yüzük, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edilebilir. Sade ve şık tasarımıyla kendinizi özel hissetmenizi sağlayan Altın Baget Yüzük, her anınıza değer katmak için ideal bir seçimdir.