Altın Baget Oval Yüzük T95

Altın Baget Oval Yüzük
Ürün Kodu : R092494
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9.520 TL
9.520 TL
PEŞİN FİYATINA 3.173 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Oval Yüzük T95Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.48 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Baget Yüzük, minimalist sanatsal bir ifadeyle tasarlanmıştır. Şıklığı ve zarifliği bir araya getiren bu yüzük, her tarza uyum sağlayarak özgün bir görünüm sunar. Altın baget şekliyle dikkat çeken bu yüzük, zarafetiyle herkesin ilgisini çeker. Minimalist sanatsalık anlayışını yansıtan bu yüzük, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edilebilir. Sade ve şık tasarımıyla kendinizi özel hissetmenizi sağlayan Altın Baget Yüzük, her anınıza değer katmak için ideal bir seçimdir.
Altın Baget Oval Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.48 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzük ölçüsü yapılabiliyor mu?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
3- Altın Baget Oval Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
4- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Özel üretim yüzüklerde beden değişikliği ve iade konusunda kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir. Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Baget Oval Yüzük
PEŞİN FİYATINA 3.173 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
9.520 TL
9.520 TL
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