Altın Uğur Böceği Çocuk Küpe T3578 Altın, 14 Ayar, 1.59 gr



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Altın Uğur Böceği Küpe, modern ve zarif bir tasarıma sahip olan bir mücevherdir. Bu özel küpe, her tarz ve her kıyafetle mükemmel bir uyum sağlar. Altın rengi ve detaylı işlemeleriyle dikkat çeken bu küpe, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde şık bir tamamlayıcı olarak tercih edilebilir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ifade etmek için Altın Uğur Böceği Küpe'yi tercih edebilirsiniz.