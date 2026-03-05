Altın Havuç Trend Kolye T9514 Altın, 14 Ayar, 1,91 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Eğlenceli ve sıra dışı tarzınızı yansıtacak bu neşeli figür, lüksün en sevimli halini gözler önüne seriyor. Altının kusursuz parlaklığıyla işlenmiş incecik detaylar, tasarıma hem genç bir enerji hem de asil bir hava katıyor. Sizi sıradanlığın dışına çıkaracak bu zarif dokunuşu keşfedin.