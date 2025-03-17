Altın Taşlı Üçgen Küpe T5424 Altın, 14 Ayar, 4.31 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Taşlı Üçgen Halka Küpe, modern üçgen formu ve ışıltılı taş detaylarıyla sofistike bir görünüm sunuyor. Geometrik tasarımıyla dikkat çeken bu zarif aksesuar, hem günlük kombinlere hem de özel davetlere şıklık katıyor. Minimal ve şık yapısıyla zamansız bir ışıltı sunan göz alıcı bir küpedir.