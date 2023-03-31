0.16 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T2225 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.46 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif ve şık tasarımlarından biri olan pırlanta küpe, ışıltılı bir görünüm sunar. Bu özel tasarım ile her anınıza değer katın.