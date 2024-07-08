1.43 Karat Pırlanta Trend Yüzük T5070 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.93 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.86 Karat

Renk : F-G

Berraklık : V-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.32 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern stilin yalın ama etkili bir temsilcisi olan bu parça, ince işçilikle kusursuz bir form kazanır. Gündelik kombinlerde zarif bir detay olarak öne çıkan bu tasarım, her ortamda şıklığınızı ön plana çıkaracak güçlü bir tamamlayıcıdır.