Altın Kırmızı Nazar Çocuk Künye
Ürün Kodu : K010083
%0
38.352 TL
38.352 TL
PEŞİN FİYATINA 12.784 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kırmızı Nazar Çocuk Künye T3560
Altın, 14 Ayar, 3.92 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Şık Minimalizm ile tasarlanmış Altın Kırmızı Nazar Bileklik, zarif ve göz alıcı bir aksesuardır. Bu benzersiz bileklik, altın rengi ve kırmızı renklerin uyumunu mükemmel bir şekilde yansıtarak şıklığı ve koruyucu enerjiyi bir araya getirir. Hem kadınların hem de erkeklerin kullanabileceği bu bileklik, minimalist tasarımıyla her türlü kıyafetle uyum sağlar. Nazar boncuğu detayıyla da kötü enerjileri uzaklaştırarak sizlere şans ve koruma sunar. Altın Kırmızı Nazar Bileklik ile tarzınıza zarafet ve koruyucu bir dokunuş ekleyin.
Altın Kırmızı Nazar Çocuk Künye Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.92 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartlarına uygun üretilmekte olup ömür boyu bakım garantisi verilmektedir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Kırmızı Nazar Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 12.784 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
38.352 TL
38.352 TL
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