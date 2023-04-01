Altın Kırmızı Nazar Çocuk Künye T3560 Altın, 14 Ayar, 3.92 gr



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Şık Minimalizm ile tasarlanmış Altın Kırmızı Nazar Bileklik, zarif ve göz alıcı bir aksesuardır. Bu benzersiz bileklik, altın rengi ve kırmızı renklerin uyumunu mükemmel bir şekilde yansıtarak şıklığı ve koruyucu enerjiyi bir araya getirir. Hem kadınların hem de erkeklerin kullanabileceği bu bileklik, minimalist tasarımıyla her türlü kıyafetle uyum sağlar. Nazar boncuğu detayıyla da kötü enerjileri uzaklaştırarak sizlere şans ve koruma sunar. Altın Kırmızı Nazar Bileklik ile tarzınıza zarafet ve koruyucu bir dokunuş ekleyin.