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PIRLANTA TREND BİLEKLİK

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Ürün Kodu :  DB15393
0.34 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik
%0
74.160 TL
74.160 TL
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24.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB18042
2.23 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
Yeni
2.23 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
170.195 TL
170.195 TL
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56.732 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB18010
0.42 Karat Pırlanta Gurmet Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
Yeni
0.42 Karat Pırlanta Gurmet Bileklik
%0
151.184 TL
151.184 TL
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50.395 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB02310
0.63 Karat Pırlanta Plaka Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.63 Karat Pırlanta Plaka Bileklik
%0
95.016 TL
95.016 TL
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31.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB16494
0.06 Karat Pırlanta Tektaş Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Tektaş Bileklik
%0
18.528 TL
18.528 TL
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6.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB16149
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik
%0
27.936 TL
27.936 TL
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9.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB16402
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Bileklik
%0
16.584 TL
16.584 TL
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5.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13518
1.26 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.26 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
176.256 TL
176.256 TL
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58.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14210
0.09 Karat Pırlanta Damla Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Damla Bileklik
%0
18.576 TL
18.576 TL
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6.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11306
2.04 Karat Pırlanta Fancy Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.04 Karat Pırlanta Fancy Bileklik
%0
61.560 TL
61.560 TL
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20.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09409
0.01 Karat Pırlanta Yıldızlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.01 Karat Pırlanta Yıldızlı Bileklik
%0
17.376 TL
17.376 TL
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5.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15325
0.12 Karat Pırlanta Yonca Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Yonca Bileklik
%0
36.216 TL
36.216 TL
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12.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09495
0.03 Karat Pırlanta Kalpli Sonsuzluk Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.03 Karat Pırlanta Kalpli Sonsuzluk Bileklik
%0
17.472 TL
17.472 TL
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5.824 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB06354
0.70 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.70 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
137.928 TL
137.928 TL
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45.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08252
0.17 Karat Pırlanta Trend Çiçek Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.17 Karat Pırlanta Trend Çiçek Bileklik
%0
30.305 TL
30.305 TL
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10.102 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09671
1.33 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.33 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
165.456 TL
165.456 TL
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55.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08548
1.77 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.77 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
215.640 TL
215.640 TL
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71.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09511
0.06 Karat Pırlanta Kalpli Şans Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Kalpli Şans Bileklik
%0
23.328 TL
23.328 TL
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7.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09166
0.93 Karat Pırlanta Gurmet Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.93 Karat Pırlanta Gurmet Bileklik
%0
122.016 TL
122.016 TL
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40.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10196
3.18 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.18 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
273.504 TL
273.504 TL
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91.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09245
0.59 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.59 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
96.624 TL
96.624 TL
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32.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB06958
0.41 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
62.064 TL
62.064 TL
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20.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09674
11.96 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
11.96 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
1.116.768 TL
1.116.768 TL
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372.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08699
0.80 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.80 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
114.528 TL
114.528 TL
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38.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08583
1.06 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.06 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
148.032 TL
148.032 TL
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49.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10200
5.53 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
5.53 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
507.984 TL
507.984 TL
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169.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08662
0.25 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
46.800 TL
46.800 TL
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15.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB07959
3.69 Karat Pırlanta Çiçek Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.69 Karat Pırlanta Çiçek Trend Bileklik
%0
325.488 TL
325.488 TL
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108.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12099
0.32 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
42.336 TL
42.336 TL
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14.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL06192
0.28 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.28 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
62.184 TL
62.184 TL
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20.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08271
0.94 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.94 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
101.184 TL
101.184 TL
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33.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15583
0.21 Karat Pırlanta Turkuaz Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Turkuaz Bileklik
%0
63.432 TL
63.432 TL
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21.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10209
3.40 Karat Pırlanta Aurora Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.40 Karat Pırlanta Aurora Bileklik
%0
307.680 TL
307.680 TL
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102.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09894
2.39 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.39 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
314.808 TL
314.808 TL
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104.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB07952
3.90 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.90 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
482.688 TL
482.688 TL
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160.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB05361
1.53 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.53 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
174.888 TL
174.888 TL
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58.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10316
3.27 Karat Pırlanta Tasarım Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.27 Karat Pırlanta Tasarım Bileklik
%0
508.128 TL
508.128 TL
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169.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB07510
2.66 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.66 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
371.808 TL
371.808 TL
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123.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10672
9.07 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
9.07 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
846.000 TL
846.000 TL
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282.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12156
5.55 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
5.55 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
492.960 TL
492.960 TL
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164.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15040
0.33 Karat Pırlanta Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Bileklik
%0
36.835 TL
36.835 TL
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12.278 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10798
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik
%0
55.416 TL
55.416 TL
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18.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10194
3.34 Karat Pırlanta Aurora Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.34 Karat Pırlanta Aurora Bileklik
%0
381.936 TL
381.936 TL
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127.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB05725
0.38 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.38 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Bileklik
%0
44.904 TL
44.904 TL
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14.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08522
0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Bileklik
%0
98.424 TL
98.424 TL
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32.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08555
1.54 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.54 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Bileklik
%0
195.048 TL
195.048 TL
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65.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13940
0.12 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.12 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Bileklik
%0
68.976 TL
68.976 TL
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22.992 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09559
7.73 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
7.73 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
826.560 TL
826.560 TL
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275.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15268
1.99 Karat Pırlanta Aquamarin Damla Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.99 Karat Pırlanta Aquamarin Damla Bileklik
%0
84.120 TL
84.120 TL
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28.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15089
6.73 Karat Pırlanta Tanzanit Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
6.73 Karat Pırlanta Tanzanit Bileklik
%0
149.256 TL
149.256 TL
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49.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05087
0.35 Karat Pırlanta Göz Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
0.35 Karat Pırlanta Göz Kelepçe
%0
86.328 TL
86.328 TL
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28.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15984
0.63 Karat Pırlanta Baget Taşlı Blue Topaz Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.63 Karat Pırlanta Baget Taşlı Blue Topaz Bileklik
%0
24.912 TL
24.912 TL
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8.304 TL x 3 Taksit

Pırlanta bileklikler, zarafetin ve lüksün en etkileyici takı parçalarından biridir. Son yıllarda klasik tasarımların ötesine geçen pırlanta trend bileklik modelleri, modern çizgileri ve yenilikçi tasarım anlayışıyla mücevher dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Güncel moda akımlarından ilham alınarak tasarlanan bu bileklikler, hem günlük kullanımda hem de özel davetlerde stilinizi tamamlayan şık aksesuarlar arasında yer alır.

Trend pırlanta bileklikler; minimal tasarımlar, geometrik formlar, sembollü modeller ve taş dizilimli bileklikler gibi farklı seçeneklerle sunulur. Modern mücevher tasarımının etkisiyle ortaya çıkan bu modeller, klasik pırlanta zarafetini günümüz stil anlayışıyla birleştirir. Güncel koleksiyonlarda sade ve zarif modellerden gösterişli tasarımlara kadar geniş bir çeşitlilik bulunmaktadır.

Bu kategori altında yer alan pırlanta trend bileklikler, stilinizi tamamlayan ve bileğinize ışıltı katan özel tasarımlardan oluşur.

Pırlanta Trend Bileklik Nedir?

Pırlanta trend bileklik; modern moda akımlarına uygun şekilde tasarlanmış, yenilikçi detaylar ve çağdaş çizgilerle hazırlanmış pırlanta bileklik modellerini ifade eder. Geleneksel pırlanta bileklik tasarımlarından farklı olarak bu modellerde minimal tasarımlar, sembolik figürler, geometrik şekiller ve modern zincir detayları sıklıkla kullanılır.

Trend bileklikler, klasik mücevher anlayışının dışına çıkarak daha genç, dinamik ve modern bir görünüm sunar. Bu tasarımlar, pırlantanın ışıltısını ön plana çıkarırken aynı zamanda stil sahibi bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Günümüzde bu bileklikler hem günlük kombinlerin tamamlayıcısı hem de özel günlerde kullanılan şık aksesuarlar olarak tercih edilmektedir.

Pırlanta Trend Bileklik Modelleri

Pırlanta trend bileklik koleksiyonlarında farklı tasarım anlayışlarını yansıtan birçok model bulunmaktadır. Bu çeşitlilik sayesinde her zevke ve stile uygun bir bileklik bulmak mümkündür.

Minimal Pırlanta Bileklikler

Minimal tasarımlı pırlanta bileklikler, son yılların en popüler mücevher trendlerinden biridir. İnce zincirler üzerine yerleştirilen küçük pırlanta taşlar, sade ama oldukça zarif bir görünüm sunar. Minimal tasarımlar özellikle günlük kullanım için idealdir ve modern stil anlayışını yansıtır.

Bu bileklikler, tek başına kullanılabileceği gibi farklı bilekliklerle birlikte kombinlenerek de şık bir görünüm oluşturabilir.

Su Yolu (Tennis) Pırlanta Bileklikler

Pırlanta dünyasında en klasik ve zarif modellerden biri su yolu bilekliklerdir. Bu tasarımda pırlanta taşlar bileklik boyunca sıralı şekilde yer alır ve kesintisiz bir ışıltı oluşturur. Simetrik taş dizilimi sayesinde oldukça şık ve dengeli bir görünüm elde edilir.

Su yolu bileklikler hem günlük kullanımda hem de özel davetlerde tercih edilebilen zamansız mücevherler arasında yer alır.

Geometrik Tasarımlı Pırlanta Bileklikler

Modern mücevher tasarımlarında geometrik formlar oldukça popülerdir. Kare, üçgen, oval veya farklı geometrik şekillerle tasarlanan pırlanta bileklikler, modern ve özgün bir stil yaratmak isteyenler için idealdir.

Bu tasarımlar, minimalist estetiği güçlü bir pırlanta ışıltısıyla birleştirerek dikkat çekici bir görünüm sunar.

Sembollü Pırlanta Bileklikler

Kalp, yıldız, çiçek veya nazar gibi sembollerle tasarlanan pırlanta bileklikler hem şık hem de anlamlı takılar arasında yer alır. Bu modeller özellikle hediye olarak oldukça popülerdir.

Sembollü tasarımlar, pırlantanın zarafeti ile farklı anlamları bir araya getirerek kişisel bir stil oluşturmanıza yardımcı olur.

Modern Tasarım Pırlanta Bileklikler

Son yıllarda mücevher tasarımında sanatsal ve heykelsi formlar ön plana çıkmaktadır. Modern tasarım pırlanta bileklikler, farklı kesimler, yaratıcı metal işçiliği ve akıcı hatlarla dikkat çeker.

Bu tarz bileklikler, mücevheri yalnızca bir aksesuar değil aynı zamanda bir sanat eseri haline getirir. 

Pırlanta Trend Bileklik Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Pırlanta bileklik seçimi yaparken hem tasarım hem de kalite açısından bazı kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

Pırlanta Kalitesi

Pırlantanın kesimi, berraklığı, rengi ve karat değeri taşın parlaklığını belirleyen en önemli faktörlerdir. Doğru kesime sahip pırlantalar ışığı daha iyi yansıtarak daha parlak bir görünüm oluşturur.

Tasarım ve Stil

Bilekliğin tasarımı kişinin stiline uygun olmalıdır. Minimal tasarımlar günlük kullanım için ideal olurken, daha büyük taşlı veya gösterişli modeller özel davetler için tercih edilebilir.

Altın Rengi

Pırlanta bileklikler genellikle sarı altın, beyaz altın veya rose altın kullanılarak üretilir. Ten rengine ve kişisel zevke göre farklı altın tonları tercih edilebilir.

Konfor ve Kullanım Kolaylığı

Bilekliklerin hafif ve rahat olması günlük kullanım açısından önemlidir. Ergonomik tasarımlar uzun süreli kullanımda daha konforlu bir deneyim sunar.

Günlük Kullanım İçin Pırlanta Trend Bileklikler

Trend pırlanta bileklikler, günlük kombinlerin en zarif tamamlayıcılarından biridir. Minimal tasarımlı modeller; jean, gömlek veya ofis kombinleriyle rahatlıkla kullanılabilir.

Son yıllarda popüler olan bileklik kombinleme (stacking) trendi sayesinde farklı bileklikleri bir arada kullanarak modern ve dikkat çekici bir stil oluşturmak mümkündür. İnce zincirli pırlanta bileklikler bu trend için oldukça idealdir.

Özel Günlerde Pırlanta Bileklik Şıklığı

Düğün, nişan, davet veya özel kutlamalarda pırlanta bileklikler stilin en zarif tamamlayıcılarından biri olur. Özellikle taş dizili veya büyük pırlantalı tasarımlar, gece kombinlerine lüks bir dokunuş katar.

Işıltılı pırlanta taşları sayesinde bileğiniz daha dikkat çekici hale gelir ve zarif bir görünüm elde edilir.

Zamansız Şıklık: Pırlanta Trend Bileklik

Pırlanta trend bileklikler, modern tasarımları ve zarif detaylarıyla mücevher dünyasının en dikkat çekici parçaları arasında yer almaktadır. Güncel moda akımlarından ilham alınarak tasarlanan bu bileklikler, hem günlük kullanımda hem de özel günlerde stilinizi tamamlayan eşsiz aksesuarlar sunar.

Minimal tasarımlardan sembollü modellere, geometrik formlardan taş dizili bilekliklere kadar uzanan geniş koleksiyon sayesinde herkes kendi tarzına uygun bir pırlanta bileklik bulabilir. Siz de stilinize ışıltı katmak ve modern mücevher trendlerini yakalamak için pırlanta trend bileklik modellerini keşfedebilirsiniz.

 

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