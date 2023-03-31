Altın Taşlı Ay Yıldız Kolye T1489 Altın, 14 Ayar, 1.68 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın altın ayyıldız kolyesi, sade ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu özel kolye, herkesin tarzına uyum sağlayacak ve herhangi bir görünümü tamamlayacak. Altın rengi ve ayyıldız detayıyla Türk motiflerini yansıtan bu kolye, hem gündelik kullanıma hem de özel günlerde tercih edilebilecek bir parça. Lizay kalitesiyle üretilen bu kolye, zarafeti ve estetiği bir araya getirerek, herkesin beğenisini kazanıyor.