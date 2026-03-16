Altın Desenli Kelepçe T9835 Altın, 14 Ayar, 7,86 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bileğinizi kusursuzca saran o sağlam ama bir o kadar da nazik duruş, altının sıcak ışıltısıyla birleşerek her hareketinizde dikkatleri çekiyor. Yıllar geçse de ihtişamından hiçbir şey kaybetmeyecek, nesilden nesile aktarılabilecek zamansız bir başyapıt.