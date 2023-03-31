0.07 Karat Pırlanta Taşlı Düz Kesim Yüzük T3360 Rose Altın, 14 Ayar, 1.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve zarif tasarımıyla dikkat çeken pırlanta trend yüzük, şıklığınızı tamamlayacak bir aksesuar olarak öne çıkıyor. Bu özel yüzük, her tarza uyum sağlayan minimalist bir tasarıma sahip. İnce detaylarıyla göz kamaştıran bu yüzük, şıklığınızı tamamlayacak ve her anınıza zarafet katacak.