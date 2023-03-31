0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye T1822 Rose ve Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.45 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta trend kolye, rafine minimalizm sanatının en iyi örneklerinden biridir. Sadelik ve zarafetin mükemmel bir birleşimi olan bu kolye, herhangi bir görünümü tamamlamak için ideal bir seçimdir. Üstün kaliteli pırlanta taşı ve şık tasarımıyla, bu kolye sizi her ortamda öne çıkaracak. Şıklık ve zarafet arayanlar için mükemmel bir seçim olan bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her zaman şık bir görünüm sağlayacaktır.