0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye T1822

0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
Ürün Kodu : DN32032
%0
50.064 TL
50.064 TL
PEŞİN FİYATINA 16.688 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye T1822Rose ve Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.45 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.08 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.24 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bu pırlanta trend kolye, rafine minimalizm sanatının en iyi örneklerinden biridir. Sadelik ve zarafetin mükemmel bir birleşimi olan bu kolye, herhangi bir görünümü tamamlamak için ideal bir seçimdir. Üstün kaliteli pırlanta taşı ve şık tasarımıyla, bu kolye sizi her ortamda öne çıkaracak. Şıklık ve zarafet arayanlar için mükemmel bir seçim olan bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her zaman şık bir görünüm sağlayacaktır.
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose ve beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.45 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.32 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal olan taş, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Rose ve beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose ve beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 16.688 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
50.064 TL
50.064 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DE19419
0.40 Karat Pırlanta Damla Tektaş Küpe
%0
45.792 TL
45.792 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DR158386
0.19 Karat Pırlanta Trend Tektaş Yüzük
%0
37.704 TL
37.704 TL
Ürün Kodu : DE39292
0.53 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Küpe
%0
65.856 TL
65.856 TL