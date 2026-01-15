Altın Tasarım Yüzük T9495 Altın, 14 Ayar, 3.11 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sıra dışı hatları ve altının pürüzsüz dokusuyla öne çıkan bu tasarım yüzük, parmağınızda bir sanat eseri gibi duruyor. Işıltılı taşların asil bir biçimde yerleştiği bu parça, her harekette farklı bir parıltı sunarak şıklığınızı vurguluyor. Kendine has tarzını pırlantanın ve altının gücüyle birleştirmek isteyenler için ideal bir tercih.