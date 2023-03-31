0.79 Karat Pırlanta Yakut Kolye T1925 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.12 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.66 Karat

Kesim : Oval



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın estetik zariflikleri ile tasarlanmış, pırlanta yakut kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Kaliteli ve incelikli tasarımıyla dikkat çeken bu kolye, her anınıza zarafet katacak. Siz de Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonunu keşfederek, estetik ve zariflik dolu bir görünüme sahip olabilirsiniz.