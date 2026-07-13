Altın Trend Halhal
Ürün Kodu : H001480
%0
33.252 TL
33.252 TL
PEŞİN FİYATINA 11.084 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Trend Halhal T10531
14 Ayar, Altın, 3.05 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern çağın dinamik çizgileri, dolgun ve dikkat çekici bir yapıyla buluşuyor. Zamansız ışıltının kazandırdığı güçlü görünüm, her adımda kendini hissettirirken sade şıklığı üst seviyeye taşıyor. Tarzına iddialı bir imza atmak isteyenler için mükemmel bir dokunuş.
Altın Trend Halhal
PEŞİN FİYATINA 11.084 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.252 TL
33.252 TL
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