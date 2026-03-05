Altın Balık Sırtı Zincir Bileklik T9532 Altın, 14 Ayar, 7 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güçlü duruşu ve pürüzsüz dokusuyla bu iddialı parça, cildinizi altın sarısının en görkemli tonuyla sarıyor. Klasik yılan zincir formunun usta ellerde yeniden yorumlandığı tasarım, zamansız bir şıklığın kapılarını aralıyor. Gündüzden geceye her anınızda size eşlik edecek bu cesur aksesuar, stilinizin vazgeçilmez bir imzası olmaya aday.