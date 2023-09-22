9.87 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık T4184 Beyaz Altın, 14 Ayar, 38.43 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 3.08 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.71 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 5.08 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Bu pırlanta safir gerdanlık, ışıltılı ve çağdaş bir seçenek sunuyor. Eşsiz tasarımı ve yüksek kalitesiyle dikkat çeken bu mücevher, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her anınıza zarafet katacak. Şıklığı ve göz alıcılığıyla öne çıkan bu gerdanlık, özel günlerinizde veya günlük kullanımda mükemmel bir seçenek olacak.