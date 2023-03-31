0.27 Karat Pırlanta Baget Modern Yüzük T3371 Rose Altın, 14 Ayar, 3.02 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Zarif Taş Kesimi ile Pırlanta Baget Trend Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu yüzük, Lizay'ın eşsiz tasarımıyla öne çıkıyor. İnce işçilikle hazırlanan yüzük, pırlanta taşıyla göz kamaştırıyor. Trend yüzük modelleri arasında öne çıkan bu ürün, her stil ve tarza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Lizay kalitesi ve zarafetiyle dikkat çeken bu yüzüğü hemen keşfedin!