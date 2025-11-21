0.40 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T9329 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.25 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Derin bir anlam ve estetik arayanlar için tasarlanan bu damla tektaş, pırlantanın doğal ışıltısını en saf haliyle ortaya koyuyor. Keskin çizgilerin yumuşak bir kavisle birleştiği bu tasarım, gücü ve zarafeti aynı anda hissettiriyor. Hayatınızın en özel anlarını taçlandırmak için tasarlanmış görkemli bir parça.