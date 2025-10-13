4.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik T7424 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.00 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.54 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 3.80 Karat

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Derin mavisiyle büyüleyen safir taşlar ve pırlantanın göz alıcı ışıltısı, pırlanta safir bileklikte zarafetle buluşuyor. Özenle yerleştirilen safir ve pırlanta taşlar, klasik ve modern çizgilerin uyumuyla tasarlandı. Hem özel davetlerde şıklığınızı tamamlar hem de zamansız bir mücevher parçası olarak stilinize değer katar. Göz alıcı, zarif ve güçlü bir duruş için ideal bir tercih.