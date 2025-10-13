3.92 Karat Pırlanta Yakut Bileklik T7425 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.04 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.54 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 3.38 Karat

Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Tutkunun simgesi yakut ile pırlantanın büyüleyici ışıltısını buluşturan pırlanta yakut bileklik, göz alıcı tasarımıyla fark yaratıyor. Canlı kırmızı yakut taşları, çevresini saran ışıltılı pırlantalarla uyum içinde parlayarak bileğinize asil ve etkileyici bir dokunuş katıyor. Özel günlerde şıklığınızı tamamlamak ya da unutulmaz bir hediye sunmak için ideal bir parça