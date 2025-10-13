3.92 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
Ürün Kodu : DB14937
%0
153.768 TL
153.768 TL
PEŞİN FİYATINA 51.256 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
3.92 Karat Pırlanta Yakut Bileklik T7425
Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.04 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.54 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Yakut
Ağırlık : 3.38 Karat
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Tutkunun simgesi yakut ile pırlantanın büyüleyici ışıltısını buluşturan pırlanta yakut bileklik, göz alıcı tasarımıyla fark yaratıyor. Canlı kırmızı yakut taşları, çevresini saran ışıltılı pırlantalarla uyum içinde parlayarak bileğinize asil ve etkileyici bir dokunuş katıyor. Özel günlerde şıklığınızı tamamlamak ya da unutulmaz bir hediye sunmak için ideal bir parça
3.92 Karat Pırlanta Yakut Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 7.04 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 3.92 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Laboratuvar üretimi taşlar, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 3.92 Karat Pırlanta Yakut Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar beyaz altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
5- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar pırlanta bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
3.92 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
PEŞİN FİYATINA 51.256 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
153.768 TL
153.768 TL
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