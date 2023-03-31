1.01 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T3447 Rose Altın, 14 Ayar, 3.65 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.83 Karat

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta ile ışıltılı ve zarif bir tercih yapın! Pırlanta Yakut Yüzük, en kaliteli pırlanta taşlarıyla Lizay Pırlanta güvencesiyle sizleri bekliyor. Şıklığınızı ve zarafetinizi ön plana çıkaracak bu muhteşem yüzük, her anınıza değer katacak. Siz de Lizay Pırlanta ile kendinizi özel hissedin!