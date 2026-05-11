Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Bileklik
Ürün Kodu : B359057
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60.384 TL
60.384 TL
PEŞİN FİYATINA 20.128 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Bileklik T10096
Altın, 14 Ayar, 6,17 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lacivert minenin asil görünümü ile ışıldayan taş detaylarını buluşturan bu tasarım, sofistike bir şıklık sunuyor. Renk ve ışıltının dengeli birlikteliği sayesinde dikkat çekici bir görünüm elde ediyor. Özel günlerde olduğu kadar günlük kullanımda da stilinizi tamamlayacak zarif bir bilekliktir.
Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 6,17 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın bilekliklerı temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Bileklik
PEŞİN FİYATINA 20.128 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.384 TL
60.384 TL
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