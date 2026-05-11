Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Bileklik T10096 Altın, 14 Ayar, 6,17 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lacivert minenin asil görünümü ile ışıldayan taş detaylarını buluşturan bu tasarım, sofistike bir şıklık sunuyor. Renk ve ışıltının dengeli birlikteliği sayesinde dikkat çekici bir görünüm elde ediyor. Özel günlerde olduğu kadar günlük kullanımda da stilinizi tamamlayacak zarif bir bilekliktir.