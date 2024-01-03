1.15 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T4327 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.65 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : E-F

Berraklık :SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.59 Karat

Renk : E-F

Berraklık :SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : E-F

Berraklık :SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : E-F

Berraklık :SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : E-F

Berraklık :SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kusursuz taş sıralamalarıyla bilekte zarafeti somutlaştıran bu bileklik, göz alıcı bir uyum sunar. Akışkan yapısıyla bileğe konforlu otururken, ışığı estetik bir düzende yansıtır. Zarif bir tamamlayıcı arayanlar için sade ama güçlü bir alternatif.