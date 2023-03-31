0.63 Karat Pırlanta Baget Kolye T281 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.52 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.32 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık Minimalizm ile tasarlanmış Pırlanta Baget Kolye, zarif ve sade bir stil arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Bu kolye, minimalist tasarımıyla dikkat çekerken, pırlanta taşıyla da göz kamaştırıcı bir etki yaratır. Kaliteli malzemeler ve özenli işçilikle üretilen bu kolye, herhangi bir kıyafete şıklık katmak için ideal bir seçimdir. Şimdi stilinizi tamamlamak ve dikkatleri üzerinize çekmek için bu özel kolyeyi keşfedin.